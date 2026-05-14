Dünya Kupası'nda Devre Arası Gösterisi

14.05.2026 22:34
2026 Dünya Kupası finalinde Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak, gelir eğitim fonuna gidecek.

2026 FIFA Dünya Kupası final maçının devre arasında Madonna, Shakira ve BTS sahne alacak.

FIFA'nın açıklamasında New Jersey kentindeki MetLife Stadı'nda 19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinin devre arası gösterisinde Madonna, Shakira ve BTS'in performans sergileyeceği belirtildi.

Dünya Kupası finalinde ilk kez gerçekleştirilecek devre arası gösterisini Coldplay'in solisti Chris Martin'in hazırlayacağı ifade edildi.

Nesillerdir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara neşeli öğrenme deneyimi sunan Susam Sokağı ve Muppet Şov karakterlerinin de gösterinin bir parçası olacağı aktarıldı.

Devre arası gösterisinin, dünya çapındaki çocukların kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimini genişletmeyi amaçlayan ve 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu destekleyeceği kaydedildi. Fon kapsamında şimdiden 30 milyon dolardan fazla para toplandığı ve Dünya Kupası maçları için satılan her biletin bir dolarının, sosyal projeleri desteklemek amacıyla bağışlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Madonna, Shakira ve BTS, müzikleriyle sınırları ve nesilleri aşan küresel ikonlar. Coldplay'den Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği ilk FIFA Dünya Kupası finali devre arası gösterisinde onları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Dünya, 19 Temmuz'da New Jersey'de futbolun en büyük maçı için bir araya gelirken bu tarihi gösteri aynı zamanda FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'nu ve dünya çapındaki çocuklar için kaliteli eğitime ve futbol fırsatlarına erişimi genişletme misyonumuzu destekleyip daha büyük bir amaca ışık tutacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

