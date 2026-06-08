Dünya Kupası'nda Hat-Trick Tarihi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Hat-Trick Tarihi

08.06.2026 11:13
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Dünya Kupası tarihindeki hat-trick'ler ve önemli oyuncular detaylı şekilde incelendi.

1930'dan bu yana düzenlenen Dünya kupalarında futbolcular, 54 kez hat-trick yaptı.

Uruguay'da ilk gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi ekip kupaya uzanırken turnuvada bir maçta 3 gol atmayı başaran tek oyuncu, ABD forması Bert Patenaude oldu. ABD'nin Paraguay'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede gollerin tamamını atan Patenaude, organizasyon tarihinin ilk hat-trick'ini yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapmayı başaran tek Türk oyuncu ise Burhan Sargın olarak tarihe not düşüldü.

Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yendiği mücadelede 3 gol atmayı başaran Sargın, adını Dünya Kupası tarihine yazdırmayı başardı.

3 isim 2 kez hat-trick yaptı

Dünya Kupası tarihinde yalnızca 3 futbolcu, hat-trick yapma başarısına "2 kez" ulaştı.

Macar futbolcu Sandor Kocsis, 1954 Dünya Kupası'nda 9-0 kazanılan Güney Kore mücadelesinde ve 8-3 kazanılan Almanya karşılaşmasında hat-trick yapmayı başardı.

Kocsis'in dışında Alman futbolcu Gerd Müller ve Arjantinli golcü Gabriel Batistuta da 2 kez hat-trick yapmayı başardı.

Müller 1970 Dünya Kupası'nda önce 5-2 kazanılan Bulgaristan maçında, ardından da 3-1 kazanılan Peru mücadelesinde hat-trick yaptı.

Gerd Müller, 1970 Dünya Kupası'nda hat-trick yapmayı başaran tek oyuncu unvanına da sahip oldu.

Gabriel Batistuta da 1994 Dünya Kupası'nda 4-0 kazandıkları Yunanistan maçında 3 gol atarken, bu başarısını 1998 Dünya Kupası'nda da tekrarladı. Batistuta, Arjantin'in Jamaika'yı 5-0 yendiği maçta da hat-trick yaptı.

1 maçta 2 hat-trick

Turnuva tarihinde bir kez aynı maçta 2 farklı oyuncu takımları adına hat-trick yaptı.

1938 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Polonya arasında oynanan mücadele uzatmalara giderken Brezilya sahadan 6-5'lik galibiyetle ayrılmıştı. Brezilya'dan Leonidas, Polonya'dan da Ernest Wilimowski, takımları adına hat-trick yapmayı başardı.

2006'da 3 gol atan olmadı

Dünya Kupası tarihinde her turnuvada en az bir futbolcu hat-trick yapma başarısı gösterirken bu seri 2006 Dünya Kupası'nda sekteye uğradı.

Almanya'daki organizasyonda hiçbir futbolcu, rakip filelere 1 maçta 3 gol atamadı.

En çok hat-trick yapılan Dünya Kupası ise 1954 oldu. Burhan Sargın'ın da arasında olduğu 7 futbolcu, 8 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

1954'teki turnuvada Almanya'nın Türkiye'yi 7-2 yendiği maçta da Alman oyuncu Max Morlock, 3 kez fileleri havalandırdı.

Organizasyondaki son hat-trick ise Kylian Mbappe'den geldi.

Fransız futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde 3-3 biten Arjantin mücadelesinde 3 gole de imza attı.

Mbappe'nin hat-trick yapmasına karşın finali, maçta 2 gol kaydeden Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin, penaltı atışları sonucunda 4-2 kazanarak kupaya uzandı.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Oyun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda Hat-Trick Tarihi - Son Dakika

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