Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de bayram var. 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda zafer yaşayan Tangocular, dillere destan kutlamalar yapıyor. Arjantin'de hükümet 20 Aralık gününü resmi tatil ilan etti.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Başkent Buones Aires meydanına milyonlar akın ederken, sokaklar da tıka basa doldu. Vatandaşlar takımı görebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

5 MİLYON İNSAN

Buones Aires'teki kutlamaya yaklaşık 5 milyon insanın katıldığı belirtildi. Başkentte hayat durma noktasına geldi.