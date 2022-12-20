Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

20.12.2022 21:14

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de 20 Aralık günü resmi tatil edildi. Başkent Buones Aires'te yaklaşık 5 milyon insan kutlamaya katıldı.

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de bayram var. 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda zafer yaşayan Tangocular, dillere destan kutlamalar yapıyor. Arjantin'de hükümet 20 Aralık gününü resmi tatil ilan etti.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Başkent Buones Aires meydanına milyonlar akın ederken, sokaklar da tıka basa doldu. Vatandaşlar takımı görebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

Arjantin'de hayat durma noktasına geldi! Milyonlarca insan başkente akın etti

5 MİLYON İNSAN

Buones Aires'teki kutlamaya yaklaşık 5 milyon insanın katıldığı belirtildi. Başkentte hayat durma noktasına geldi.

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Son Dakika Spor Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin'de hayat durdu! Kutlamalar nedeniyle resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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