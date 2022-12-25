Karısının dans ettiği anları paylaşan Lionel Messi, sosyal medyayı salladı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de Lionel Messi, kupa koleksiyonunu tamamladı. Ülkesinde kahraman ilan edilen Messi'nin son paylaşımı büyük ilgi gördü.
Lionel Messi, Dünya Kupası süresince kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan eşi Antonella'nın dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük ilgi görürken, Arjantinli yıldıza beğeni yağdı.
Daha önce eşi hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Messi, "Pek çok iyi özelliği var. Her zaman iyi bir ruh hali içinde ve takdire şayan şekilde sorunlarla yüzleşir. O, hayatın her alanında harika olan çok zeki bir insan." demişti.
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