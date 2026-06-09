Dünya Kupası Seyirci Rekorları - Son Dakika
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Dünya Kupası Seyirci Rekorları

09.06.2026 11:12
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Dünya Kupası tarihindeki toplam seyirci sayısı 43,9 milyon oldu; en fazla izleyici 1994'teydi.

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.

Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.

İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.

22 kupa ve seyirciler

Yapılan 22 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:

Dünya Kupası

Maç

Seyirci

Ortalama

1930 Uruguay

18

590,549

32,808

1934 İtalya

17

363,000

21,353

1938 Fransa

18

375,700

20,872

1950 Brezilya

22

1,045,246

47,511

1954 İsviçre

26

768,607

29,562

1958 İsveç

35

819,810

23,423

1962 Şili

32

893,172

27,912

1966 İngiltere

32

1,563,135

48,848

1970 Meksika

32

1,603,975

50,124

1974 Batı Almanya

38

1,865,753

49,099

1978 Arjantin

38

1,545,791

40,679

1982 İspanya

52

2,109,723

40,572

1986 Meksika

52

2,394,031

46,039

1990 İtalya

52

2,516,215

48,389

1994 ABD

52

3,587,538

68,991

1998 Fransa

64

2,785,100

43,517

2002 G.Kore-Japonya

64

2,705,197

42,269

2006 Almanya

64

3,359,439

52,491

2010 Güney Afrika

64

3,178,856

49,670

2014 Brezilya

64

3,429,876

53,592

2018 Rusya

64

3,031,768

47,371

2022 Katar

643,404,25253,191
TOPLAM

964

43,936,730

45,577

Maracana Stadı'nın rekoru

Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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