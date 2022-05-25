Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti

25.05.2022 11:43
Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 4. AERE Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 4. AERE Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27-28 Mayıs'ta 4. AERE Dünya Kupası ve 1-5 Haziran'da Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak milli takım, İtalya'ya gitti.

Kafilede milli sporcular Livanur Yalçın, Sude Aydın, Sıla Karakuş, Ada Kanat, Elif Ceren Çolak, Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Emre Yağmur ve Elmas Ertuğ Altındağ yer aldı.

YORUMLAR
500
Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak DARES, milli takıma sporcu yetiştiriyor DARES, milli takıma sporcu yetiştiriyor
Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Cimnastik, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak Trampolin Cimnastik Milli Takımı, İtalya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement