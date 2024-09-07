Dünya Motokros Şampiyonası Açılış Seremonisi - Son Dakika
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Dünya Motokros Şampiyonası Açılış Seremonisi

Dünya Motokros Şampiyonası Açılış Seremonisi

AFYONKARAHİSAR Motor Sporları Merkezi'nde 7. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi yapıldı. Seremonide, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) kurucu Başkanı Bekir Yunus Uçar için saygı duruşunda bulunuldu ve 140 sporcu sahneye davet edildi.

07.09.2024 11:11
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AFYONKARAHİSAR Motor Sporları Merkezi'nde 7. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi yapıldı.

Afyonkarahisar'da 7. kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde seremoni yapıldı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılan törende 26 Ağustos'ta hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) kurucu Başkanı Bekir Yunus Uçar için saygı duruşunda bulunuldu. Uçar'ın hayatından kısa kesitler bulunan video gösterimi de yapıldı. Daha sonra 25 ülkeden gelen 140 sporcu sahneye davet edilirken, protokol üyeleri konuşmalar yaptı.

Seremoniye Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, milletvekilleri AK Parti'li Hasan Arslan, MHP'li Mehmet Taytak, İYİ Parti'li Hakan Şeref Olgun, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Milliyet Gazetesi yazarı gazeteci Attila Gökçe, il protokolü ve FIM ile TMF yetkilileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, eski Başkan Uçar'ın yerinin dolmasının mümkün olmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP) valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları ile birlikte büyüterek her sene olduğu gibi yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

MXGP'NİN ONUR KONUĞU ATİLLA GÖKÇE

Gazeteci ve spor yazarı Atilla Gökçe de MXGP açılış seremonisinde konuştu. Atilla Gökçe, Olimpiyat Komitesi Üyesi Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener'e, "Motor sporları, olimpiyat branşları arasına girebilir mi" diye sorduğunu hatırlattı. Olumlu cevap aldığını belirten Gökçe, bütün sporculara başarılar diledi. Atilla Gökçe'nin konuşmasının ardından TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke spora verdiği destekten dolayı kendisine plaket takdim etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 500 bin misafir hedefiyle tarihe geçecek bu büyük organizasyonda katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afyonkarahisar Vali Vekili Ali Uysal, kenttin turizmin başkenti olduğunu ve 25 bin turizm belgeli yatağa sahip olduğunu söyledi. Tören il protokolünün fotoğraf çektirmesiyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

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