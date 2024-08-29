Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabını en iyi şekilde gerçekleştirerek Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmak istediklerini belirtti.

29.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabını en iyi şekilde gerçekleştirerek Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmak istediklerini belirtti.

Afyonkarahisar, gelecek hafta Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun Afyonkarahisar'da düzenlenmesinde önemli rol oynayan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, Bekir Yunus Uçar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bölgenin tanıtımı için büyük bir öneme sahip Dünya Motokros Şampiyonası'nı en iyi şekilde gerçekleştirmek, onun anısını yaşatmak adına çok önemli olacaktır. Şimdi daha da çok kenetlenme ve ülkemizin gücünü dünyaya gösterme vaktidir. Sayın başkanımızın emekleri ile bugünlere gelen Dünya Motokros Şampiyonası'nı ülkemizde kusursuz şekilde gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan Akülke, şunları kaydetti:

"Bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası, görülmemiş bir ilgi ve rekorla gerçekleşecek. Başkanımız da bunu isterdi. Federasyon olarak bu mirası yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Dünya Motokros Şampiyonası ile başarılarımıza başarı katmaya ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kesişme noktası olan Afyonkarahisar'dan dünyaya seslenmek için sabırsızlanıyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası ile tüm dünya ülkemizi konuşacak. Yoğun katılımcının yer alacağı şampiyonada, Türkiye'nin böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirerek dünya çapında en iyi şekilde temsil edildiği gösterilecek. Bu tür entegre organizasyonların başarısı, ülkemizin kenetlenmiş bir şekilde nasıl büyük projelere imza attığının bir kanıtı olacak."

Kaynak: AA

Bekir Yunus Uçar, Mahmut Nedim, Türkiye, Dünya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:08:59. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement