Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye, 9. kez Afyonkarahisar\'da yapılacak

DÜNYA Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye), 5-6 eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da 9'uncu kez düzenlenecek. Şampiyona öncesi spor, sanat ve müziğin birleştiği Türkiye Motofest kapılarını açtı. Organizasyon öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, açıklamalarda bulundu.

MXGP Türkiye'nin dokuzuncu kez Türkiye'de düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyanın en iyi motokros sporcularının Afyonkarahisar'da buluşacağını dile getirdi. Türkiye'nin büyük uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda köklü bir deneyime sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Ülkemiz, güçlü spor altyapısı, gelişmiş lojistik kapasitesi ve organizasyon tecrübesiyle bu büyük şampiyonayı başarıyla gerçekleştirecektir. Uluslararası organizasyon denilince akıllara hep rekabet gelir ancak sporun özünde centilmenlik ve dostluk vardır. Bu büyük organizasyonun, yalnızca spor alanında değil; dostluğa ve spor tutkusunun yaygınlaştırılmasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.

TMF ASBAŞKANI AKÜLKE: 2 YA DA 3 YIL DERKEN 9 YIL OLDU

Şampiyonanın hem Afyonkarahisar hem de Türkiye turizmi ve ekonomisine devasa katkı sağladığına dikkat çeken TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "11 yıldır Afyon'dayız. 9'uncu kez de Dünya Motokros Şampiyonası'nı yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlk geldiğimizde '2 ya da 3 yıl yapabilir miyiz' derken 9 yıl oldu. MXGP sayılı organizasyonlardan biri. Parkurumuz dünyanın en iyisi. TMF olarak 'Spor turizmin geleceğidir' sloganıyla yıllardır organizasyonları yapmaya çalıştık. Örnek bir organizasyon yapıyoruz. Spor turizmi geçen yıl 500 milyar dolarlık büyüklüğe sahipti. Toplam turizmin içinde yüzde 40'ı spor turizmi olarak gerçekleşiyor. Türkiye buna benzer organizasyonlarla spor turizmi gelirini artıracaktır" diye konuştu.

'KALAN ÖDÜLLERE DE TALİBİZ'

Daha önce çeşitli ödüller alan Afyonkarahisar'da hedefin tüm ödüllere ulaşmak olduğunu vurgulayan Akülke, "En iyi padok, en iyi pist, en iyi basın çadırı, en iyi altyapı, en iyi spor turizmi gibi ödüller aldık. Ödül kaldıysa onlara da talibiz. Her sene kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ödüller Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliğimiz ve belediyemiz, STK'larımız, basınımızın katkılarıyla ve emekleriyle alındı" ifadelerini kullandı.