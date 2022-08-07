Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Jyvaskyla kentinde 22 etaptan oluşan mücadeleyi 34 yaşındaki sürücü, 2 saat 24 dakika 4 saniyede tamamladı.

Ralli boyunca toplamda altı etap kazanan Tanak, bu yıl Sardunya Rallisi'nden bu yana ilk ralli zaferini elde etti. Bu, Hyundai'nin de bu yılki ikinci zaferiydi.

Tanak'ın 6 saniye 8 salise ardından Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera???????, yarışı ikinci sırada bitirirken Rovanpera'nın takım arkadaşı Fin Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika 20 saniye 7 salise ardından üçüncülük elde etti.

Rovanpera, hafta sonunu 23 puanla tamamladı ve bitime beş ralli kala şampiyonadaki puan farkını 94'e kadar çıkardı.

Fin sürücü, puanını 198'e çıkararak pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürürken, organizasyon tarihinin en genç şampiyonluğa ulaşacak pilotu rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Rovanpera'yı, 104 puanla Hyundai takımından Ott Tanak ve 103 puanla Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville izledi.

2022 WRC sezonu, 18-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak Belçika Rallisi ile devam edecek.