Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

07.08.2022 17:30
Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 8. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Jyvaskyla kentinde 22 etaptan oluşan mücadeleyi 34 yaşındaki sürücü, 2 saat 24 dakika 4 saniyede tamamladı.

Ralli boyunca toplamda altı etap kazanan Tanak, bu yıl Sardunya Rallisi'nden bu yana ilk ralli zaferini elde etti. Bu, Hyundai'nin de bu yılki ikinci zaferiydi.

Tanak'ın 6 saniye 8 salise ardından Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera???????, yarışı ikinci sırada bitirirken Rovanpera'nın takım arkadaşı Fin Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika 20 saniye 7 salise ardından üçüncülük elde etti.

Rovanpera, hafta sonunu 23 puanla tamamladı ve bitime beş ralli kala şampiyonadaki puan farkını 94'e kadar çıkardı.

Fin sürücü, puanını 198'e çıkararak pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürürken, organizasyon tarihinin en genç şampiyonluğa ulaşacak pilotu rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Rovanpera'yı, 104 puanla Hyundai takımından Ott Tanak ve 103 puanla Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville izledi.

2022 WRC sezonu, 18-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak Belçika Rallisi ile devam edecek.

YORUMLAR
500
Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Kaynak: AA

Finlandiya, Hyundai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement