Bu sonuçla, Hyundai tarihinde ilk kez podyumun üç basamağını da kapatmayı başardı.

Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, ikinci olarak arka arkaya dördüncü kez podyuma çıkarlarken, üçüncü sırada ise takım arkadaşı İspanyol sürücüsü Dani Sordo yer aldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Hyundai, Shell, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yunanistan Rallisi'ni Neuville kazandı - Son Dakika

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