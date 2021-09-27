Dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak nişanlandı

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yüzme antrenörü Seray Filiz ile nişanlandı.

Milli cimnastikçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız isteme ve nişandan sonra evliliğe doğru bir adım daha atmış olduk. Bu güzel günde yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız." mesajıyla bu mutlu gününü duyurdu.

İbrahim ve Seray'ın nişan kurdelesini ise Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin kesti.