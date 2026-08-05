Dünya şampiyonu olan genç güreşçi Özdenur’a yaşadığı ilçede coşkulu karşılama - Son Dakika
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Dünya şampiyonu olan genç güreşçi Özdenur’a yaşadığı ilçede coşkulu karşılama

Dünya şampiyonu olan genç güreşçi Özdenur’a yaşadığı ilçede coşkulu karşılama
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Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda dünya şampiyonu olan milli sporcu Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde Türk bayrakları ve meşalelerle coşkuyla karşılandı. Özmez, olimpiyat madalyası sözü verdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 61 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu olan milli sporcu Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesine büyük bir coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli takımı temsil eden İskilip Belediyespor sporcusu Özdenuz Özmez, 61 kilo kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Altın madalyayı takan Özdenuz Özmez, şampiyonanın ardından dün gece saatlerinde memleketi Çorum'un İskilip ilçesine döndü. Özdenuz Özmez, ilçe girişinde, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci; daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve meşalelerle karşılandı. Antrenörü Adem Uysal ile birlikte şehre giriş yapan dünya şampiyonu Özdenur Özmez, sevgi gösterileri ve alkışlar eşliğinde ilçede yürüdü. Özdenur Özmez ve Antrenör Adem Uysal'a Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Çizikci tarafından altın takıldı.

"Olimpiyat madalyası için de sizlere söz veriyorum"

Karşılama töreninde vatandaşlara teşekkür eden Özdenur Özmez, "Bu saatte burada beni yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Başta hocam Adem Uysal'a, Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Dünya şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmenin tarifsiz gururunu yaşadım. Bu şampiyonluğu İskilip'e armağan ediyorum. Olimpiyat madalyası için de sizlere söz veriyorum" dedi.

Kaymakam Ramazan Polat da genç sporcuyu tebrik ederek, "Özdenur bize inanmanın ve çok çalışmanın neleri başarabileceğini gösterdi. Bir sporcu kolay yetişmiyor. Bu başarıda başta ailesi olmak üzere antrenörü Adem Uysal'ın çok büyük emeği var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özdenur artık sadece İskilip'in değil, tüm Türkiye'nin gururudur. Eminim ki onun başarısı, nice gencimizin spora yönelmesine vesile olacaktır" diye konuştu.

Karşılama programında konuşan Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise, "İskilip bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. dünya şampiyonu bir evladımızı bağrımıza basmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük başarıda emeği bulunan başta kıymetli hocamız Adem Uysal olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Özdenur, azmi ve başarısıyla tüm gençlerimize örnek olmuştur" şeklinde konuştu.

Gururlu olduklarını belirten Antrenör Adem Uysal da, "Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Azerbaycan'da ay yıldızlı bayrağımızı dünya zirvesinde dalgalandırmanın gururunu yaşadık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Rabbim ülkemize ve İskilip'imize daha nice dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, İskilip, Çorum, Yaşam, Dünya, Bakü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu olan genç güreşçi Özdenur’a yaşadığı ilçede coşkulu karşılama - Son Dakika

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