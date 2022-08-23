Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

23.08.2022 09:54
Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'da 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 8 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ve müsabaka programı ise şöyle:

Yarın:

Kadınlar: Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya (44 kilo)

25 Ağustos Perşembe

Kadınlar: Merve Nur Alkış (48 kilo)

Erkekler: Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu (60 kilo), Abdullah Turgutlu (66 kilo)

26 Ağustos Cuma

Kadınlar: Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo)

Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo)

27 Ağustos Cumartesi

Kadınlar: Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)

Erkekler: Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu (+90 kilo)

28 Ağustos Pazar

Karma takımlar

YORUMLAR
500
Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü Silivri'de göç yolunda yüzlerce leylek öldü Rizeli akademisyenler dünya balık faunası için 5 yeni sazan cinsi keşfetti Rizeli akademisyenler dünya balık faunası için 5 yeni sazan cinsi keşfetti
Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:58 İstanbul'da korkunç görüntü! Göç yolundaki yüzlerce leylek can verdi
09:50 Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Masamızda yalnızca bir formül var
09:47 İYİ Parti'nin "Mansur Yavaş" çıkışına CHP'den karşılık geldi: Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6'lı masada belirlenecektir
09:38 Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
09:31 Korkunç görüntü! Ukraynalı kadın sokak ortasından Gineli sığınmacının tecavüzüne uğradı
09:27 CHP'li Tanju Özcan: İhraç edilmem HDP'lileri sevindirecek
09:30 Yeni Zelanda hükümeti, iş gücü açığını kapatmak için 12 bin geçici göçmen işçi alacak
09:25 Film gibi olay! Tek yumurta ikizleri, YKS'de aynı puanı alıp aynı üniversiteye yerleşti
09:36 218 kişi can vermişti! Lübnan'daki liman patlamasının sembolü siloda bir kez daha çökme meydana geldi
09:10 Ford, 3 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 10:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement