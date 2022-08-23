Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'da 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 8 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ve müsabaka programı ise şöyle:

Yarın:

Kadınlar: Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya (44 kilo)

25 Ağustos Perşembe

Kadınlar: Merve Nur Alkış (48 kilo)

Erkekler: Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu (60 kilo), Abdullah Turgutlu (66 kilo)

26 Ağustos Cuma

Kadınlar: Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo)

Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo)

27 Ağustos Cumartesi

Kadınlar: Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)

Erkekler: Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu (+90 kilo)

28 Ağustos Pazar

Karma takımlar