Ümit milli judocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Saraybosna'da 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 8 kadın ve 6 erkek milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ve müsabaka programı ise şöyle:
Yarın:
Kadınlar: Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol (40 kilo), Zeynep Betül Sarıkaya (44 kilo)
25 Ağustos Perşembe
Kadınlar: Merve Nur Alkış (48 kilo)
Erkekler: Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu (60 kilo), Abdullah Turgutlu (66 kilo)
26 Ağustos Cuma
Kadınlar: Gülzade Korkmaz (57 kilo), Sinem Oruç (63 kilo)
Erkekler: Erman Gürgen (73 kilo)
27 Ağustos Cumartesi
Kadınlar: Ecem Baysuğ (70 kilo), Elif Başkut (+70 kilo)
Erkekler: Recep Ergin ve İbrahim Tataroğlu (+90 kilo)
28 Ağustos Pazar
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