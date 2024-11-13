Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Sona Erdi

Hindistan'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'de beş gün süren organizasyon sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'yi 10 sporcu temsil etti. Trap erkekler kategorisinde yarışan Murat İlbilgi, bronz madalyanın sahibi oldu.
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