Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek olan Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi. Şampiyonaya 52 ülkeden 431 sporcu katılacak ve organizasyon olimpiyat kotaları dağıtacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, organizasyonun en büyük olimpiyat kotası dağıtan etkinlik olduğunu belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin ise şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

20.04.2024 23:10
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- Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı

ANTALYA - Antalya'da yarın yapılacak Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Dünya Yürüyüş Şampiyonası, yarın 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesi Antalya Dokuma Park'ta basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu Robert Korzeniowsk, milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Antalya'nın son dönemde çok sayıda turizm ve spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını aktaran Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Sporların atası olan atletizm organizasyonunu yarın Antalya'mızda yapılacak. Hem Antalya hem de Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Ev sahipliği için büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Böyle önemli ve büyük bir organizasyonun Antalya'da yapılmasını karar veren Dünya Atletizm Birliğine teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hayata geçiren, büyük emek veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm Antalyalıları şampiyonaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Çintimar: "En büyük olimpiyat kotası dağıtan organizasyonu olacak"

Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nın olimpiyatlara en fazla kota veren organizasyon olduğunu aktaran Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, "Yürüyüş adına dünyada bir tarih yazılıyor. Bu tarihi dünya atletizmiyle birlikte Antalya'da yazacağız. Bu organizasyonu bize veren ve destek olan dünya atletizm ailesine teşekkür ediyorum. Dünyanın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük olimpiyat kotası dağıtan organizasyonu olacak. Bunun başında olmaktan, bu ipi göğüslemekten son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Sporcularımız umarım ülkemizde yaptığımız bu organizasyonda madalyalarla bunu taçlandırır. 25 takımın 23'ü kota alacak. Takım olarak Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'le yarışacağız. Salih ve Meryem'in takım kotası alması bize üç kota kazandıracak. Bunun dışında 20 kilometre kadın ve erkeklerde de Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Ayşe Tekdal, Şahin Şenoduncu ve Kader Dost sporcularımız yarışacak. Burada da inşallah kotalarını alarak olimpiyat yolunda ilerleyecekler. Hedefimiz buradan en az 5 kotayla ayrılabilmektir" diye konuştu.

Ridgeon: "Yarın üst düzey bir yarış izleyeceğiz"

WA Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, şampiyonaya destek veren Türkiye Atletizm Federasyonu'na teşekkür ederek, "Bu yıl ekstra önemli çünkü bu yarış Paris 2024'e kota verecek. İlk defa büyük bir şampiyonada MIX bayrak yarışını da göreceğiz. Olimpiyata tanıtımı da ilk defa buradan yapacağız. Hepimiz bu yeni branşı görmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyanın en başarılı yürüyüşçülerini burada göreceğiz. Geçen yıl madalya kazanan 10 madalya sahibinin 9'u burada. Yarın üst düzey bir yarış izleyeceğiz" dedi.

Organizasyonun elçisi dünya ve olimpiyat şampiyonu eski sporcu Robert Korzeniowsk ise, "Kariyerimi bırakalı 20 yıl oldu. Atletizmin geldiği noktadan çok mutluyum. Yarın Paris 2024 için kota alacak sporcuları izlemekten keyif alacağım" açıklamasında bulundu.

Milli atlet Meryem Bekmez de, organizasyonun Antalya'da düzenleneceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ülkem adına tüm sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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