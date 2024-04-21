Dünya Yürüyüş Şampiyonası\'nda Türk atletler Paris 2024\'e kota aldı

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Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını paylaştı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda, organizasyon tarihinde ilk kez yapılan karışık bayrak maraton yarışında 20. olarak olimpiyat kotası alan milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakemlerin olumsuz kararlar vermesine rağmen vazgeçmediklerini belirten Salih Korkmaz, "Yılmadık kotayı almayı başarabildik. 20 yıldır sporcuyum böyle bir travma yaşamadım. Bir tarafımız çok mutlu bir tarafımız çok üzgün. Adil bir müsabaka olmadı. Hakemler inanılmaz kötü bir politika izledi. Yarışmalar içerisinde büyük olumsuzluklar yaşadık. Bir sakatlık yaşadım. Burada gerçekten tüm sağlık ekibine, antrenörlerimize, federasyona ve bizleri destekleyen milletimize teşekkür ediyorum. Böyle bir müsabakanın ülkemizde olması büyük bir şanstı. Her ülkeye bu tür müsabakalar verilmez. Son zamanlarda biz sporcuların gösterdiği başarılar yankı uyandırdı. Böyle bir organizasyonun ülkemizde düzenlendiği için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Paris 2024'e kota aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Meryem Bekmez de, "Bize bu imkanları sunduğu için Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar'a teşekkür ediyorum. Bu başarımızı inşallah Paris'te sürdürürüz ve orada madalya alabiliriz" değerlendirmesini yaptı. - ANTALYA