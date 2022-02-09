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Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu - Son Dakika

Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu

09.02.2022 18:14
Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu

Inter formasıyla top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 21. yüzyılda en çok frikik golü atan futbolcular listesinde 11. sırada yer aldı. 25 golünü duran toptan atan milli futbolcumuz, dünyaca ünlü futbolcuları da arkasında bıraktı. Roman Riquelme, Ibrahimovic, Eriksen ve Payet gibi yıldızları geride bıraktı.

İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu attığı frikik golleriyle 21. yüzyıla damga vurdu. Dünyaca ünlü isimlerle aynı listede kendine yer bulan milli futbolcumuzun, 21. yüzyılda duran toplardan 25 golü bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU 11. SIRADA

Bu sezon Inter formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol ve 8 asist yapma başarısı gösteren Hakan Çalhanoğlu, serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkat çekiyor. Milli futbolcu, 21. yüzyılda frikikten en çok gol atan futbolcular listesinde 11. sıraya yerleşti.

MİLLİ FUTBOLCUMUZ DURAN TOPLARDAN 25 GOL ATTI

Listenin zirvesinde 74 golle Juninho yer alırken Messi 50 golle 4., Ronaldo 47 golle 5. sırada bulunuyor. 6, 7 ve 8. sırada sırasıyla efsane futbolcular Beckham (43), Del Piero (37) ve Andrea Pirlo var. Hakan Çalhanoğlu ise 25 golle, eski Galatasaraylı Sneijder'in (26) arkasında 11. sırada yer alıyor. Milli futbolcumuz efsane futbolcu Roman Riquelme'nin de 3 golle önünde yer alıyor.

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Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu - Son Dakika
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