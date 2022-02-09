Dünyaca ünlü futbolcuları da geride bıraktı! Hakan Çalhanoğlu'nu 21. yüzyıla damga vurdu

İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu attığı frikik golleriyle 21. yüzyıla damga vurdu. Dünyaca ünlü isimlerle aynı listede kendine yer bulan milli futbolcumuzun, 21. yüzyılda duran toplardan 25 golü bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU 11. SIRADA

Bu sezon Inter formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol ve 8 asist yapma başarısı gösteren Hakan Çalhanoğlu, serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkat çekiyor. Milli futbolcu, 21. yüzyılda frikikten en çok gol atan futbolcular listesinde 11. sıraya yerleşti.

MİLLİ FUTBOLCUMUZ DURAN TOPLARDAN 25 GOL ATTI

Listenin zirvesinde 74 golle Juninho yer alırken Messi 50 golle 4., Ronaldo 47 golle 5. sırada bulunuyor. 6, 7 ve 8. sırada sırasıyla efsane futbolcular Beckham (43), Del Piero (37) ve Andrea Pirlo var. Hakan Çalhanoğlu ise 25 golle, eski Galatasaraylı Sneijder'in (26) arkasında 11. sırada yer alıyor. Milli futbolcumuz efsane futbolcu Roman Riquelme'nin de 3 golle önünde yer alıyor.