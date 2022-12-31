Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici

31.12.2022 01:03

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına imza atan Cristiano Ronaldo, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Dünya spor kamuoyunun son aylarda en çok merak ettiği konulardan olan Cristiano Ronaldo transferinde düğüm çözüldü. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına imzayı attı.

"AL NASSR'IN VİZYONU OLDUKÇA İLHAM VERİCİ"

Tarihin en pahalı anlaşmasına imza atan Ronaldo, ticari anlaşmalarla birlikte Al-Nassr'da yıllık 200 milyon euroya yakın para kazanacak. Al-Nassr formasıyla pozunu veren Cristiano Ronaldo, ilk açıklamasında, "Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"YENİ EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Öte yandan Al-Nassr kulübü de Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermenin yanı sıra ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imzadır. Yeni evinize hoş geldiniz."

YILDIZ İSİMLER AL-NASSR'DA

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor. Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanı sıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı oyun kurucu Anderson Talisca da forma giyiyor.

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan transferi sonrası ilk sözler: Takımın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici - Son Dakika


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