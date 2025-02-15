Dünyaca ünlü sporcu, dopingden 3 ay men cezası aldı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü sporcu, dopingden 3 ay men cezası aldı

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Dünya 1 numarası olan İtalyan tenisçi Jannik Sinner, doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay men cezası aldı. Anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul eden Sinner, 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.

15.02.2025 17:02
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Teniste tek erkekler dünya bir numarası İtalyan raket Jannik Sinner, geçen yıl pozitif çıkan doping testi nedeniyle Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından tenisten 3 ay men cezası aldı.

CEZAYI KABUL ETTİ

WADA'nın açıklamasına göre, Sinner'in Mart 2024'te yasaklı bir madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test vermesine yol açan anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul ederek dava çözüm anlaşması yaptığı doğrulandı.

Dünyaca ünlü sporcu, dopingden 3 ay men cezası aldı
Jannik Sinner

FRANSA AÇIK'A KATILABİLECEK

Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki İtalyan tenisçi, 9 Şubat'tan 4 Mayıs'a kadar cezalı duruma düştü. Sinner, yılın bir sonraki grand slam turnuvası olan ve 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.

3 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU VAR

Tek erkekler dünya bir numarası olan İtalyan raket Jannik Sinner'in Avustralya Açık'ta üst üste 2, 2024 ABD Açık ile birlikte kariyerinde toplamda 3 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

Dünyaca ünlü sporcu, dopingden 3 ay men cezası aldı

Fransa, Sağlık, Dünya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü sporcu, dopingden 3 ay men cezası aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AlexArda:
    Çelik'i yetiştirmeye başladım artık seni silmeyecek ferat nalı korkmana gerek kalmadı iğne yok artık. Seni de eğiticem sokaktan toplicam seni :)))) 8 0 Yanıtla
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