Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray\'a giderse çıldırırım

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendine ait bir kanalda İngiliz devinin transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Ferdinand, Victor Osimhen'in Galatasaray'a olası transferine dair de konuştu.

'EN ÜST SEVİYEDE GOL ATMAYI BİLİYOR'

Bir süredir Osimhen'den bahsettiğini dile getiren Ferdinand, 'Ben bozuk plak gibiyim. Podcast'imi dinleyenler bilir, bir süredir sürekli Osimhen'den bahsediyorum. O bir santrfor, tecrübeli, en üst seviyede gol atmayı biliyor.' dedi.

'50 MİLYON STERLİN ÇOK AZ BİR RAKAM'

Sözlerine devam eden eski İngiliz savunmacı, "Bugün Galatasaray'ın 50 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğunu gördüm. Yani, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan birinci sınıf bir forveti almak için 50 milyon sterlin, bugünün piyasasında kesinlikle çok az bir rakam." ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A GİDERSE ÇILDIRIRIM'

Osimhen'in Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili yorum yapan Ferdinand, 'Manchester United bir 9 numara için çırpınıp dururken, o bu paraya Galatasaray'a giderse çıldırırım. Büyük hayal kırıklığı olur. 9 numara transfer edemezsek Gyokeres'i kaçırmış olmaktan ötürü hayal kırıklığına uğrarım. Osimhen'i alırsak, Gyökeres'i kaçırdığımız için o kadar da endişelenmem.' sözlerini sarf etti.