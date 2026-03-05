\'\'Dünyanın en güzel futbolcusu\'\' en sonunda isyan etti

"Dünyanın en güzel futbolcusu" olarak anılan Hırvat futbolcu Ana Maria Markovic, kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Markovic, insanların yalnızca güzelliğini değil sahadaki performansını da konuşmasını istediğini söyledi.

"OYUNUM HAKKINDA KONUŞULSUN"

Yaptığı açıklamada dış görünüşü nedeniyle ön plana çıkarılmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Markovic, "İnsanların oyunum hakkında konuşmasını istiyorum, sadece yüzüm hakkında değil." ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ EMEĞİM GÖRÜLMÜYOR"

Hırvat futbolcu, birçok kişinin kendisini yalnızca güzelliğiyle tanıdığını belirterek sahadaki çabasının göz ardı edildiğini söyledi. Markovic, "Çoğu kişi beni güzelliğimle tanıyor, sahadaki emeğim görülmüyor." sözleriyle duruma tepki gösterdi.