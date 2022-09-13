Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak

13.09.2022 12:54

Bu sezon Manchester United'da yedek kalan ve adeta "istenmeyen adam" olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'ya Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Hilal ve Al-Nassr'dan teklif geldiği ileri sürüldü. Ronaldo'nun gelen teklifleri kabul edip Arabistan yolunu tutması halinde yılda 243 milyon euro kazanması bekleniyor.

Formasını giydiği Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Portekizli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Cristiano Ronaldo'yu transfer etme isteklerini dile getirdi.

"NEDEN OLMASIN?"

Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Federasyon Başkanı Yasser Al- Misehal transferin imkansız olmadığını vurgulayarak "Ronaldo gibi bir yıldızı Suudi Arabistan'da görmeyi çok isteriz. Böyle bir transfer gerçekleşirse çok olumlu geri dönüşler alacağımızın farkındayız. Herkes için büyük haber değeri de taşır. Çünkü herkes Ronaldo'nun başarılarını ve rekorlarını biliyor. O harika bir rol model. Neden olmasın?" dedi.

"PRO LİGE BİRÇOK YILDIZ GELDİ"

Ronaldo'nun yüksek maliyeti üzerine gelen eleştirilere de cevap veren Yasser, "Bunun çok pahalı bir anlaşma olacağını biliyorum ancak kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda daha yüksek gelir elde edeceğini görebiliyoruz. Premier Lig'den Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olan birçok yıldız oyuncu gördük. Cristiano Ronaldo'yu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ve burada izlemek isterim" ifadelerini kullandı.

243 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından, Al-Hilal ve Al-Nassr şartları zorlamaya hazır olduğu söylendi. Dış basına yansıyan haberlerde ise Ronaldo, Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon euro kazanacağı bir transfer teklifi aldığı iddia edildi. Öte yandan ilk aşamada teklifi reddeden Portekizli oyuncunun kararını yeniden değerlendirdiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak - Son Dakika
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