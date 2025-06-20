Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor

Ukrayna 2. Ligi'nde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak sahaya çıkan 59 yaşındaki Mykola Lykhovydov, savaşın gölgesinde futbol tutkusu ve yaşam azmiyle ilham kaynağı oluyor.

Ukrayna 2. Ligi'nde mücadele eden FK Real Pharma'nın hem teknik direktörü hem de oyuncusu olan Mykola Lykhovydov, 59 yaşında olmasına rağmen sahalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Kulüp çalışanlarının maaşlarının zamanında ödenmesinden de o sorumlu. Haftada üç gün takımla birlikte antrenmana çıkıyor. Diğer günlerde ise şirket işlerine zaman ayırıyor.