Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var

Dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen Faiq Bolkiah'ın yeni durağı Tayland oldu. 20 milyar dolarlık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, İngiltere'de tutunamadı.
Ailesinden aldığı destekle futbolcu olan Faiq, 2009'da Sothampton'da kariyerine başladı. 2013'te Chelsea'ye transfer oldu. Ardından Leicester'a geçti. Ancak beklenen seviyeye gelmeyince 2020'de kulüp yollarını ayırdı.
Maritimo'ya giden futbolcu, A Takım'da hiç şans bulamadı. İngiltere ve Portekiz'de kendisini kabul ettiremeyen futbolcu, Tayland ekibi Chonburi'ye imza attı. Tayland ekibi resmi internet sitesinde Faiq'i "Dünyanın en zengin futbolcusu" olarak tanıttı, ailesinin servetinden bahsetti.
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