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Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var - Son Dakika

Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var

25.12.2021 10:48

Ailesinin 20 milyar dolarlık serveti nedeniyle dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilenen Faiq Bolkiah, Tayland takımı Chanburi'ye imza attı. Tayland takımı, Chelsea ve Leicester'da tutunamayan Faiq'i "Dünyanın en zengin futbolcusu" diye tanıttı.

Dünyanın en zengin futbolcusu olarak bilinen Faiq Bolkiah'ın yeni durağı Tayland oldu. 20 milyar dolarlık servetiyle bilinen Brunei sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, İngiltere'de tutunamadı.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq'in yeni takımı belli oldu

CHELSEA'DE OYNADI

Ailesinden aldığı destekle futbolcu olan Faiq, 2009'da Sothampton'da kariyerine başladı. 2013'te Chelsea'ye transfer oldu. Ardından Leicester'a geçti. Ancak beklenen seviyeye gelmeyince 2020'de kulüp yollarını ayırdı.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq'in yeni takımı belli oldu

PORTEKİZ'E GİTTİ

Maritimo'ya giden futbolcu, A Takım'da hiç şans bulamadı. İngiltere ve Portekiz'de kendisini kabul ettiremeyen futbolcu, Tayland ekibi Chonburi'ye imza attı. Tayland ekibi resmi internet sitesinde Faiq'i "Dünyanın en zengin futbolcusu" olarak tanıttı, ailesinin servetinden bahsetti.

Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq'in yeni takımı belli oldu
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq'in yeni takımı belli oldu
Kulüp resmi sitesi
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq'in yeni takımı belli oldu
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Hassanal Bolkiah, England, Chelsea, Tayland, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var - Son Dakika
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