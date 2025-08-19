Dünyanın Tek Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin Avrupa'da Gurur Yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünyanın Tek Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin Avrupa'da Gurur Yaşattı

Dünyanın Tek Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin Avrupa\'da Gurur Yaşattı
19.08.2025 13:34  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden Kübra Denizci Keskin, Barum Rally Zln'de kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Keskin, azmi ve sürüş performansıyla motor sporları dünyasında ilham kaynağı oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Avrupa'da çifte derecesiyle gurur yaşattı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden ve dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu unvanına sahip Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda büyük bir başarıya daha imza attı. Zorlu etaplarıyla bilinen Barum Rally Zln'de piste çıkan Keskin, kategorisinde birinci, kadın pilotlar klasmanında ise ikinci olarak yarışı tamamladı.

Toplam 207 kilometrelik uzun ve engebeli etapları başarıyla geride bırakan Keskin, hem azmi hem de sürüş performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Keskin, özel tertibatlı aracıyla ortaya koyduğu kararlılıkla motor sporları dünyasında bir kez daha ilham kaynağı oldu.

Başarısının ardından duygularını paylaşan Keskin, şunları söyledi:

"Barum Rally Zln, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en zorlu yarışlarından biri. 207 kilometrelik etapları bitirmek bile başlı başına büyük bir mücadeleydi. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak tarifsiz bir gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak benim için çok değerliydi. Bu zaferi, bana inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sponsorlarıma armağan ediyorum."

Avrupa sahnesinde elde ettiği bu dereceyle motor sporları tarihinde bir kez daha örnek olan Kübra Denizci Keskin, "Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Türkiye, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın Tek Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin Avrupa'da Gurur Yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:39:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyanın Tek Engelli Kadın Ralli Pilotu Kübra Denizci Keskin Avrupa'da Gurur Yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.