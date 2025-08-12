Duran Fenerbahçe\'de İlk Golünü Attı

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, ilk golünü Feyenoord'a attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Yaz transfer döneminde takıma katılan Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini taraftarı önünde yaşadı. Hollanda'da oynanan maçta sonradan oyuna dahil olan Duran, bugünkü karşılaşmanın 45+2. dakikasında galibiyet golünü kaydetti. Mücadeleye Youssef En-Nesyri ile birlikte çift forvet başlan genç forvet, hırsıyla da dikkat çekti. Jhon Duran'ın golünün ardından tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Jhon Duran da gol sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

Duran, ikinci yarıda ise girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bir süre tedavisi sahada yapılan Duran, 62. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı. - İSTANBUL