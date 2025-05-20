Durdane Huy Dünya Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 9 sınıf öğrencisi Durdane Huy, 65 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı.

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, yüzlerce sporcu bir araya geldi. Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan dünya kupası karşılaşmaları çok çekişmeli geçti. Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi 9/B sınıfı öğrencisi Durdane Huy, 65 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Genç sporcu, bu zaferle yalnızca altın madalya kazanmakla kalmadı, aynı zamanda "dünya şampiyonu" unvanının da sahibi oldu.

Okulundan tam destek ve tebrik

Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi Müdürü Muslu Canlı, elde edilen bu tarihi başarıdan ötürü öğrencisi Durdane Huy'u kutladı. Müdür Canlı, "Durdane'nin başarısı sadece onun değil, okulumuzun ve ilimizin gurur kaynağıdır. Sporla eğitimi birleştiren bu başarı hikayesi, diğer öğrencilerimiz için de ilham kaynağı olacaktır.' Dedi. Başarılı sporcu, Durdane Huy, müsabakalar sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Bu şampiyonluğu ülkeme ve aileme armağan ediyorum. Daha büyük hedeflerim var, çalışmaya devam edeceğim," dedi.

Durdane Huy'un elde ettiği dünya şampiyonluğu, hem okuluna hem de Türk sporuna moral kaynağı oldu. - DENİZLİ