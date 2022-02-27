Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı - Son Dakika
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Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı

27.02.2022 21:20

Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, sonuçlandı.

Adana'da düzenlenen Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları, sonuçlandı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen yarışlarda, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 14 kulüpten 80 sporcu yer aldı.

80 sporcunun kürek çektiği organizasyon, final yarışlarıyla sona erdi.

Yarışmada, kategorilerine göre derece elde eden sporcular şunlar:

Erkekler K1: 1. Faruk Demir, 2. Taha Ekrem Usta, 3. İdris Şentürk

Kadınlar K1: 1. Simge Kaya, 2. Zilan Yılmazer, 3. Zührenaz Yenihayat

Erkekler C1: 1. Bedirhan Çıktay, 2. Mehmet Ali Duman, 3. Serhat Seven

Kadınlar C1: 1. Tuğçe Taylak, 2. Rabia Akçiçek, 3. Selin Koyuncu

Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı
Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı

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Türkiye Kano Federasyonu, Seyhan Baraj Gölü, Adana, Kano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durgunsu Kano Performans Ölçme, Değerlendirme ve TOHM Seçme Yarışları sonuçlandı - Son Dakika
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