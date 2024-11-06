Dursun Gözel, İşitme Engelliler Federasyonu Başkanlığına Seçildi

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TÜRKİYE İşitme Engelliler Spor Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Oktay Aktaş ve Dursun Gözel başkanlık için yarıştı.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 160 delegeden 154'ü katıldı. 1 oyun geçersiz olduğu genel kurulda delegelerin 95 oyunu alan eski milli sporcu Dursun Gözel, İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni başkan seçildi. Diğer aday Oktay Aktaş ise 58 oyda kaldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkan seçilen Dursun Gözel'in yönetim kurulu asil listesinde, Kasım Avcı, Yakup Ümit Kihtir, Mustafa Epik, Berrak Fırat, Erhan Cihangiroğlu, Temel Kılınçlı, Adam Evren Garipoğlu, İbrahim Öztüfek, İsmail Tek ve Murat Deler yer aldı.