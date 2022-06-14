Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

14.06.2022 13:39

Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa seçilen ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Ali Sami Yen'in ardından da Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa seçilen ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce Ali Sami Yen'in ardından da Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü başkanlığına seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün mazbatasını aldıktan sonra Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Sami Yen'in kabrine çiçek bırakan ve dua eden Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine gitti. Özbek, mezarlık ziyareti sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"SEVGİ İKLİMİNİ OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Görev tanımının yapıldığını ve göreve başladıklarını ifade eden Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'a hizmet etmek için bugün başlıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçireceğiz. En önemli konumuz, Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik. Bunu da ancak sevgiyle oluşturabiliriz. Bizim en önemli arzumuz bu" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA EN BAŞARILI KULÜP OLMALIYIZ"

Transfer çalışmaları ve teknik direktör konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Dursun Özbek, " Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüptür. Bu spor dallarının Türkiye'de yayılması açısından büyük emek sarf etmiştir. Bunun için de Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en çok kupa alan ve en başarılı kulüp olmak zorundadır. Ben ve arkadaşlarım da bunun için çalışıyoruz. Diğer konularla ilgili de önceden çalışmalarımız vardı. Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek" dedi.

Sevgi, birlik ve beraberliğin önemine yeniden dikkat çeken Özbek, "Daha önce de söylediğim gibi, sevgiye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı. En azından 100. yılda, Galatasaray sevgi iklimini oluşturmayı başarmış bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda en başarılı kulüp olmalıyız. Hem futbolda hem de diğer amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik, inşallah da başaracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)

Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti
Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement