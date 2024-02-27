Dursun Özbek: Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz

Dursun Özbek: Galatasaray\'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakiplerinin gerçek dışı söylemlerine ve Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketle cevap verdiklerini belirtti. Ancak, bu durumun sürekli bir şekilde devam etmeyeceğini vurguladı.

27.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Dursun Özbek: "Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki bu seviyeyi sürekli sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz - Son Dakika

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