Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor - Son Dakika
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Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, basına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, Muslera'nın geleceği hakkında konuşarak ''Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz.'' dedi.

19.05.2025 17:56
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 2024-2025 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarıyla bir araya gelecek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''OSIMHEN İLE KONUŞACAĞIZ''

Özbek, Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşarak "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. O da çok iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti yüksek. Herkes böyle bir ismin Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar çünkü genç bir oyuncu. Bu sevgi seline ne cevap verecek, bunu onunla konuşacağız. Onun kararına göre biz de değerlendirmemizi yapacağız. Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray formasıyla görmeyi herkes istiyor." dedi.

''MEMLEKETİNE DÖNMEK İSTİYOR''

Özbek, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muslera'nın geleceği hakkında da konuşarak "Muslera ile konuştum, memleketine dönmek istiyor. 1 sezon daha kalması için konuştum ama gitmekte çok ısrarlı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA MÜJDE

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili yorum yapan Özbek, ''Ben taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum.'' sözlerini sarf etti.

ICARDİ'NİN DURUMU

Uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile de ilgili yorum yapan deneyimli başkan, "Icardi ile dün görüştüm. Son derece fit ve hazır. Antrenmanlarına orada devam etti. Galatasaray'ın çok büyük değeri kendisi. Gelecek sezon da çok büyük fayda sağlayacak." dedi.

Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

Victor Osimhen, Dursun Özbek, Mauro Icardi, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    totoş muzlera 3 50 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Son 10 şl katiliminda sadece 3 galibiyet alarak tüm katılanlar arasında en kotu performans sergileyen cincon bu senede eğer maçlarına Türk hakem atamazsa yine sıfır çekip ülkeyi bir kez daha rezil edip geri döner... 0 18 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Yeni kaleci belirlerken Zapata ve Lep Francoyu unutmayın. Kalecin güven vermiyorsa hücuma bile çıkamıyorsun 1 8 Yanıtla
  • 6490203:
    ister 0 4 Yanıtla
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