Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle

11.02.2026 16:19
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında stadyumun yenilenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, stadyumun özellikle yapısal bölümlerinde yenileme ve bakım ihtiyacı olduğunu ve bu sebeple yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Özbek, statta kapsamlı bir çalışma planladıklarını ve istenmeyen olayların oluşmaması için önlem alacaklarını vurguladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada stadyumun yenilenmesi gerektiğini söyledi. Özbek, statta kapsamlı bir çalışma planladıklarını belirtti.

"STADIN BİR ELDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Projeler hakkında bilgi veren Özbek, "Stadımızın da yenilenmeye ihtiyacı var. Çalışmalar yapıyoruz. Yapıldığından bugüne kadar stadın bir elden geçmesi lazım." ifadelerini kullandı.

YAPISAL UYARI: KOROZYON VURGUSU

Stadın özellikle yapısal bölümlerine dikkat çeken Özbek, "Özellikle yapısal durumda çelik olan kısımda korozyona tabii olduğu için onların gözden geçirilmesi lazım. İstenmeyen olaylar olmaması için yatırıma ihtiyaç var." sözleriyle bakım ve yenileme gerekliliğini vurguladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    bedava aldınız zaten bakımını yaptırın bari. 21 19 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    1 Allâh kuruşu ödemedikleri stad 20 12 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    yani borsada bedelli sermaye artırımı yapılacak 14 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    kac sene olduki statdin yapilmasi 12 4 Yanıtla
  • Mh459267 Mh459267:
    ENVERİN BABASINDAN BEDAVA ALDIK 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
