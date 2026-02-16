Dursun Özbek ve Noa Lang\'ın beğeni yağan buluşması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yeni transferi Noa Lang ve minik oğlu Ryver Lang ile bir araya geldi. Samimi anların yaşandığı buluşma, kulüp camiasında büyük ilgi gördü.

MİNİK RYVER'İN ELİNİ ÖPTÜ

Buluşmada en dikkat çeken an ise Özbek'in, futbolcunun oğlu Ryver Lang'in elini öpmesi oldu. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.