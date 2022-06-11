Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek oyunu kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Başkan adaylarından Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Biraz gecikmiş bir seçim. Ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Sonuçta Galatasaray kazanacaktır, kim seçilirse seçilsin. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Onun için ben seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında" dedi. - İSTANBUL