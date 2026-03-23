Dursun Özbek'ten futbolculara maddi doping

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da yönetimi, bu hafta içinde oyunculara ciddi bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA MADDİ DOPİNG

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, 27 Mart'ta UEFA tarafından hesaba yatırılacak 11.8 milyon Euro'luk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde kullanacak. Yönetimin bu parayla vadesi gelen bütün maaşları ödeyeceği ve oyunculara karşı olan borçları sıfırlayacağı belirlendi. Yönetim, bu hamlesinin şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan 7 maç öncesinde futbolcularda doping etkisi yaratacağına inanıyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNE DE ÖZEL PRİM

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor derbisine özel prim kararı alacağı ve futbolculara ekstra motivasyon sağlayacağı belirtildi.