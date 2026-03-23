Dursun Özbek'ten futbolculara maddi doping

23.03.2026 20:42
Galatasaraylı yönetimi, UEFA'dan 27 Mart'ta gelecek olan 11.8 milyon Euro'luk para ile futbolcuların vadesi gelen bütün maaşlarını ödeyecek. Oyunculara karşı borçları sıfırlayacak yönetim, bu hamlesiyle yıldız isimlerini kalan maçlar öncesinde motive etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da yönetimi, bu hafta içinde oyunculara ciddi bir ödeme yapmaya hazırlanıyor.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA MADDİ DOPİNG

Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, 27 Mart'ta UEFA tarafından hesaba yatırılacak 11.8 milyon Euro'luk gelirin tamamını futbolcu ödemelerinde kullanacak. Yönetimin bu parayla vadesi gelen bütün maaşları ödeyeceği ve oyunculara karşı olan borçları sıfırlayacağı belirlendi. Yönetim, bu hamlesinin şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan 7 maç öncesinde futbolcularda doping etkisi yaratacağına inanıyor.

TRABZONSPOR DERBİSİNE DE ÖZEL PRİM

Ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor derbisine özel prim kararı alacağı ve futbolculara ekstra motivasyon sağlayacağı belirtildi.

Dursun Özbek, Galatasaray, 27 Mart, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz

20:32
Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Advertisement
