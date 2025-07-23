Dusan Tadic\'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldıktan henüz hiçbir takımla anlaşmayan Sırp yıldız Dusan Tadic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BENFICA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Portekiz devi Benfica, Dusan Tadic ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından Benfica'da göreve başlayan Mario Branco'nun Tadic ile görüştüğü ve yıldız ismin transfer durumunu öğrenmek için yıldız ismi Benfica'ya davet ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezonda 109 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol attı ve 35 asist yaptı.