Düşme hattı sınırındaki Karşıyaka, Uysal'la ilk sınavında yarın Kepezspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Düşme hattı sınırındaki Karşıyaka, Uysal'la ilk sınavında yarın Kepezspor'a konuk olacak

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Düşme hattı sınırındaki Karşıyaka, Uysal\'la ilk sınavında yarın Kepezspor\'a konuk olacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçta galibiyet alamayan ve düşme hattı sınırında kalan Karşıyaka, yarın Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçında Kepezspor'a konuk olacak. Kendisi gibi 4 haftada 2 puan toplayan rakibini yenerek Uysal yönetiminde çıkışa geçmeye çalışacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedeflediği sezonda ilk 4 maçta galibiyet alamadan düşme hattı sınırında kalan Karşıyaka yarın Burhanettin Basatemür'ün yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçta Kepezspor'a konuk olacak. Antalya Kepez Hasan Doğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. İzmir ekibi, kendisi gibi 4 haftada galibiyet alamadan 2 puan toplayan rakibini yenerek Uysal yönetiminde çıkışa geçmeye çalışacak.

İki haftadır görev yapamayan Veysel Karani ve Emircan'ın iyileşip takıma döndüğü Karşıyaka'da hazır olmayan Fatih Taşdelen deplasmana götürülmedi. İzmir temsilcisinde hafta içinde işbaşı yapan Zafer Uysal'ın ekibi de belirlendi. Takımda daha önce futbolcu ve antrenör olarak görev yaptıktan sonra teknik direktörlüğü devralan Uysal'ın yardımcılıklarını yıllarca Karşıyaka kalesini koruyan Recep Öztürk, Altay'da oynayan Fatih Egedik, Harun Çakmak ve Yavuz Tarhan yapacak.

Kaynak: DHA
KarşıyakaSporSon Dakika

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