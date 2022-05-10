Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor - Son Dakika
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Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

10.05.2022 10:11
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 14 Mayıs'ta Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacakları maçta kazanıp ligde kalmayı garantilemek istediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, 14 Mayıs'ta Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yapacakları maçta kazanıp ligde kalmayı garantilemek istediklerini bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, 2-1 kazandıkları NasaDoge Menemenspor maçıyla ligde kalma yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız atlattıklarını belirtti.

Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından yakaladıkları maç başına 2 puan ortalamasını sürdürdüklerini vurgulayan Uz, şöyle dedi:

"Son haftalarda alt sıralardaki tüm takımların maç kazanması, ligde kalma barajını da yükseltiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala üzerimizdeki takımların dahi matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememesi ligin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de 45 puana ulaştık ancak henüz ligde kalmayı garantileyemedik. Geride kalan 2 haftadaki maçlara bakıldığında birçok sürprizin yaşanması muhtemel. O yüzden biz kendi işimize bakarak, iki maçta da alabildiğimiz kadar puan alıp, sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Bu sezonki son deplasman maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacaklarını ifade eden Uz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Cezalı oyuncularımızın olması dezavantaj gibi görünse de geçen hafta cezaları ve sakatlıkları sebebiyle Menemenspor maçında forma giyemeyen oyuncularımızın geri dönmesi sevindirici. Biz bir takımız. Eksik oyuncularımız mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve Kovid-19 gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu ancak forma giyen oyuncularımızın hepsi büyük bir özveriyle bu eksikleri aratmadı. Bu maçta da öyle olacak. İstanbul deplasmanından ligde kalmış şekilde dönmek istiyoruz."

Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor
Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Ümraniyespor maçıyla ligde kalmayı garantilemek istiyor - Son Dakika


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