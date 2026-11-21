Düşme potasındaki Manisa FK yarın Orfa Yap Pendikspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa FK, Trendyol 1'inci Lig'de yarın sahasında Orfa Yap Pendikspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmada ev sahibinde cezalı Birama Toure yer alamayacak; Pendikspor ise 14 haftada 14 puan topladı.
TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilip milli araya 13 puanla düşme potasında giren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Orfa Yapı Pendikspor'la oynayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Manisa FK'da sarı kart cezalısı Malili orta saha oyuncusu Birama Toure müsabakada görev alamayacak. Konuk Pendikspor, geride kalan 14 haftada 14 puan topladı.
Kaynak: DHA
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