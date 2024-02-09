Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni 69-41 yenerek play-off ilk maçını kazandı - Son Dakika
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Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni 69-41 yenerek play-off ilk maçını kazandı

Düzce Atletik, İstanbul Panterleri\'ni 69-41 yenerek play-off ilk maçını kazandı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk maçında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı İstanbul Panterleri'ni 69-41 yenerek galibiyetle başladı. Düzce Atletik, maç boyunca üstün performans sergileyerek rakibini mağlup etti.

09.02.2024 21:05
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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk maçında Düzce Atletik, sahasında karşılaştığı İstanbul Panterleri'ni 69-41 yendi.

Hakemler: Salih Acar, Oğuzhan Güzel, Emirhan Sertoğlu

Düzce Atletik: Hamide Nur Gürbüz, Melike Nur Gürbüz, Rümeysa Gülbahar, İclal Hançer, Aylin Karagöz, Nisanur Al, Gamze Namlıtürk, Esma Çengel, Azra Hatice Kaplan, Sude Zengin, Fatma Bengisu Ağın, İrem Nur Özdamar

İstanbul Panterleri: Beril Akçelik, Efsa Saman, Elif Hazal Kaya, Elif Name Ekiz, Gece Yağmur Eren, Gizem Yaman, Hatice Turan, Şule Oruç, Tuana Su Atılmış, Yağmur Ercan

1. Periyot: 17-10 (Düzce Atletik lehine)

2. Periyot 32-15 (Düzce Atletik lehine)

3. Periyot 57-22 (Düzce Atletik lehine) - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Atletik, İstanbul Panterleri'ni 69-41 yenerek play-off ilk maçını kazandı - Son Dakika
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