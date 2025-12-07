TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2

TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2
07.12.2025 17:21  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi, zorlu bir mücadelede TVF Spor Lisesi'ni 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta setler eşitlik sağlansa da, Düzce ekibi karar setinde üstünlüğü korudu.

2 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol takımı ile TVF Spor Lisesi, 18 Temmuz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. TVF Spor Lisesi ilk seti 25-20, ikinci seti 25-22 kazandı. Üçüncü sette Düzce Belediyesi Spor Akademisi oyunun kontrolünü ele alarak setten 25-23 galip ayrıldı. Dördüncü seti de 25-22 kazanan Düzce Belediyesi Spor Akademisi setlerde eşitliği sağlayınca maç karar setine gitti. Son bölümde de 17-15 galip gelen Düzce Belediyesi Spor Akademisi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

10:35
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
Asgari ücrette en güçlü zam oranı belli oldu
10:12
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş’tan iddialı sözler: Türkiye’nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son ankette ezber bozan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.