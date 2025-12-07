TVF Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyesi Spor Akademisi: 3 TVF Spor Lisesi : 2

2 mağlup etti.

TVF Erkekler 1. Lig'de Düzce Belediyesi Spor Akademisi Voleybol takımı ile TVF Spor Lisesi, 18 Temmuz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. TVF Spor Lisesi ilk seti 25-20, ikinci seti 25-22 kazandı. Üçüncü sette Düzce Belediyesi Spor Akademisi oyunun kontrolünü ele alarak setten 25-23 galip ayrıldı. Dördüncü seti de 25-22 kazanan Düzce Belediyesi Spor Akademisi setlerde eşitliği sağlayınca maç karar setine gitti. Son bölümde de 17-15 galip gelen Düzce Belediyesi Spor Akademisi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. - DÜZCE