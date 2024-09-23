Düzce'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği: Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği - Son Dakika
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Düzce'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği: Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği

Düzce\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği: Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği

Düzce Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda 'Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği' düzenleyerek çevre dostu ulaşımı teşvik etti. Katılımcılar, bisikletleri ile Anıtpark Meydanı'na kadar pedal çevirdikten sonra çevre temizliği yaptı.

23.09.2024 09:48  Güncelleme: 09:51
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Düzce Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde "Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği" düzenledi. Melensu Park'tan bisikletleri ile Anıtpark Meydanı'na kadar gelen katılımcılar, Millet Bahçesi ve Valilik çevresinde çöp topladı.

Düzce Belediyesi'nin de faydalanıcıları arasında yer aldığı Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Düzce'de "Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği" düzenlendi. Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşayalım teması ile kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ile her yaş grubundan vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin başlangıç noktası Melensu Park'ta bir araya gelen bisikletliler, arabasız gün kapsamında trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi güzergahından Anıtpark Meydanı'na kadar pedal çevirdiler. Program, koşarken veya yürürken çevredeki çöpleri toplama etkinliği olarak bilinen "Plogging Şenliği" ile devam etti. Katılımcılar, Avrupa Hareketlilik Haftası'na denk gelen "Dünya Temizlik Günü" nedeniyle Anıtpark Meydanı, Millet Bahçesi ve Valilik binası çevresinde çöp toplayarak daha yaşanabilir bir şehre kavuşmanın ancak birlikte hareket etmekle mümkün olacağı mesajını verdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği: Bisiklet Baharı ve Plogging Şenliği - Son Dakika

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