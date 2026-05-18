Düzce'de Bilardo Turnuvasında Örnek Davranış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Bilardo Turnuvasında Örnek Davranış

Düzce\'de Bilardo Turnuvasında Örnek Davranış
18.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muzaffer Kahraman, finale çıktığı rakibine kupayı maç yapmadan takdim ederek dostluk örneği sergiledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Düzceli sporcu Muzaffer Kahraman finale çıkan rakibi Canberk Çömeten'le maç yapmadan birincilik kupasını verdi.

Gençlik Haftası Bant Bilardo Turnuvasına toplam 48 sporcu katılım sağladı. Gün boyunca kıyasıya mücadeleler yaşanırken sporcular sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Gençlik Haftası'nın birlik, beraberlik ve dostluk ruhuna uygun şekilde geçen organizasyonda sporcular hem rekabet etti hem de dostluk örneği sergiledi.

Turnuva sonunda finale yükselen isimler Zonguldak'tan Canberk Çömeten ile Düzce'den Muzaffer Kahraman olurken Recep Bedir ile Burak Yaman ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Organizasyona damga vuran an ise final müsabakasında yaşandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Muzaffer Kahraman, günün anlam ve önemine yakışır örnek bir davranış sergileyerek büyük takdir topladı. Zonguldak'tan turnuvaya katılarak finale kadar yükselen Canberk Çömeten'e maç yapmadan birincilik kupasını kendi elleriyle takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Turnuva, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düzce'de Bilardo Turnuvasında Örnek Davranış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
09:55
Zeynep Sönmez’den Tarihi Başarı
Zeynep Sönmez'den Tarihi Başarı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 12:00:53. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Bilardo Turnuvasında Örnek Davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.