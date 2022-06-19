Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesince bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali, yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anıtpark Meydanı'nda her yaş grubundan vatandaşın katıldığı festival öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın start verdiği etkinlikte vatandaşlar 11 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Start sonrası gazetecilere açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce'nin bisiklet kullanmak için çok uygun bir kent olduğunu belirterek, "Bu etkinliğe başlayalı 7 yıl oldu. Bu yıl da vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile başlattık. Buradaki maksadımız gençlerimizin, yaşlılarımızın sağlığı için hem de Düzce'mizdeki hava kirliliğini önleme adına her yıl sayıyı artırmak. " diye konuştu.

Etkinlik sayesinde bisiklet kullanımını da teşvik etmeyi planladıklarını vurgulayan Yazıcı, "Bugün startımızda 1000 bisikletli vardı bu mahalle katılımları ile 2 bin 500 hatta 3 bini bulacak. Hem sağlıklı yaşam hem hava kirliliğini önlemek adına etkinliğimizi önemsiyoruz. Buraya katılan her 100 bisikletliden birine çekilişle bir bisiklet hediye edeceğiz. " ifadelerini kullandı.