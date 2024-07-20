Düzce'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Yapıldı

Düzce\'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Yapıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. 250 sporcu, 2 gün süren şampiyonada en uzun mesafeye ok atmaya çalıştı.

20.07.2024 17:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Düzce'de yoğun ile yapılıyor. 2 Gün sürecek olan şampiyonada 250 sporcu yay çekti en uzun mesafeye atmaya çalıştı.

Düzce ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kültür Parkta gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu renkli görüntülerle başladı. Sporcular geleneksel kıyafetlerle yayını gerdi ve en uzun mesafeye okunu atmaya çalıştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Düzce'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Geleneksel Türk Okçuluk Konuralp Hava Koşusu Yapıldı - Son Dakika
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