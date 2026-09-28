Düzce\'de ikinci Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bu yıl ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu, 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği himayelerinde düzenlenen Efteni Duatlonu organizasyon öncesinde sporcular, Gölyaka Kültür Parkı'nda antrenman yaptı. Startla başlayan yarışta sporcular, ilk olarak 4 kilometrelik Hermes Koşusu etabında mücadele etti. Koşu etabının ardından sporcular, 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabında pedal çevirdi. Organizasyon, bisiklet etabının ardından gerçekleştirilen 2 kilometrelik Zeus Koşusu ile tamamlandı. Doğayla iç içe parkurda büyük mücadeleye sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya ve plaketleri takdim edildi. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ise para ödülleri verildi.