Düzce'de ikinci Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Düzce'de ikinci Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Düzce\'de ikinci Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Düzce Valiliği himayesinde, bu yıl ikincisi yapılan Efteni Duatlonu'na 23 ilden 230 sporcu katıldı. Sporcular Hermes Koşusu, Eftelya Bisiklet Etabı ve Zeus Koşusu'ndan oluşan parkurda derece mücadelesi verdi; törende madalya, plaket ve genel klasmanda para ödülü verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bu yıl ikincisi düzenlenen Efteni Duatlonu, 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği himayelerinde düzenlenen Efteni Duatlonu organizasyon öncesinde sporcular, Gölyaka Kültür Parkı'nda antrenman yaptı. Startla başlayan yarışta sporcular, ilk olarak 4 kilometrelik Hermes Koşusu etabında mücadele etti. Koşu etabının ardından sporcular, 20 kilometrelik Eftelya Bisiklet Etabında pedal çevirdi. Organizasyon, bisiklet etabının ardından gerçekleştirilen 2 kilometrelik Zeus Koşusu ile tamamlandı. Doğayla iç içe parkurda büyük mücadeleye sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalya ve plaketleri takdim edildi. Genel klasmanda dereceye giren sporculara ise para ödülleri verildi.

Kaynak: İHA
Düzce ValiliğiHermesDüzceSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de ikinci Efteni Duatlonu 23 ilden 230 sporcunun katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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