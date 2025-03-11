Düzce'de Küçükler Voleybol Yarı Finalleri Başladı

Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye yarı final müsabakaları Düzce'de 7'si erkek, 8'i kız takım olmak üzere toplam 15 takımın katılımıyla başladı.

Düzce Okul Sporları Küçükler Voleybol Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 11- 14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2024-2025 Okul Sporları Küçükler Voleybol Türkiye yarı final müsabakaları Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde yapılan açılış seromonisi ile başladı. Erkek takımları Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde, Kız Takımları ise 18 Temmuz Spor Salonu'nda mücadele edecek. Müsabakalara erkeklerde 7, kızlarda ise 8 takım ve toplam 150 sporcu katılım sağlıyor.

Toplam 15 takımın katılacağı Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı final müsabakaları sonucunda başarı sağlayan 4 takım Türkiye finallerine katılma hakkı kazanacak. - DÜZCE