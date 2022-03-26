TED Düzce Koleji kızlarda birinci oldu - Son Dakika
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TED Düzce Koleji kızlarda birinci oldu

26.03.2022 12:39
TED Düzce Koleji kızlarda birinci oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Tenis il birinciliğinde kızlarda TED Düzce Koleji, erkeklerde ise Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Tenis il birinciliğinde kızlarda TED Düzce Koleji, erkeklerde ise Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında Yıldızlar Tenis il birinciliği Bahçeşehir Spor Kompleksi Tenis Kortunda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Mustafa Kemal Orta Okulu birinci, TED Düzce Koleji ikinci, Final Koleji üçüncü oldu. Kızlarda ise TED Düzce Koleji birinci ve Final Koleji ikinci oldu.

TED Düzce koleji sporda birçok dalında da iddialı olduğunu gösterdi. Şampiyonada birinci olan takımlar bölgesel maçlarda Düzce'ye temsil edecek. - DÜZCE

TED Düzce Koleji kızlarda birinci oldu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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